Coronavirus: Giappone, Tokyo verso 10mila contagi in 2 settimane

- Le autorità sanitarie giapponesi hanno segnalato 80 nuovi casi di infezione da coronavirus a Tokyo, che portano il totale nella capitale a 1.195. La comunità medica giapponese teme che a Tokyo possa verificarsi una accelerazione dei contagi, che potrebbero raggiungere la soglia di 10mila entro le prossime due settimane. Ieri il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, ha proclamato lo stato di emergenza per Tokyo, Osaka e 5 prefetture del paese, ma come dichiarato dallo stesso premier, le misure adottate in ciascuno di questi territori saranno differenti, e commisurate all’entità della situazione sul campo. Nella capitale giapponese aumentano le misure di isolamento sociale e le chiusure temporanee di attività commerciali, ma i servizi di trasporto pubblico al momento operano regolarmente. Il totale delle infezioni registrate in Giappone ha superato la soglia di 5.165, incluse le centinaia di casi a bordo della nave da crociera Diamond Princess e i soggetti contagiati rimpatriati da Wuhan, in Cina. Nella prefettura di Chiba 20 casi di infezione sono stati confermati all’interno di una struttura per anziani. (segue) (Git)