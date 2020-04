Coronavirus: Corea del Sud, circa 50 nuovi contagi per il terzo giorno consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha registrato 53 nuovi soggetti positivi al coronavirus nell’arco delle ultime 24 ore, un dato in linea con quello dei due giorni precedenti, che hanno segnato un ulteriore calo della curva dei contagi. Da circa tre settimane la Corea del Sud registra un andamento costante dei nuovi contagi giornalieri, che si aggirano attorno al centinaio, ma negli ultimi tre giorni il bilancio pare essere ulteriormente calato. Il bilancio complessivo della pandemia in Corea del Sud è aumentato così a 10.384 soggetti infetti, secondo i dati forniti dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie sudcoreani. Ad oggi, le persone guarite dalla Covid-19 in Core adel Sud sono 6.694. Il governo sudcoreano ha introdotto misure di quarantena più rigide per i viaggiatori e i cittadini in arrivo dagli Stati Uniti. Il bilancio dei deceduti nel paese è aumentato a 200 persone. Il governo sudcoreano ha prorogato le misure di distanziamento sociale già in vigore nel paese. (segue) (Git)