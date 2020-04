Coronavirus: Piemonte, cordoglio della Regione per morte maresciallo Taddeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al dolore per le vite che si sono spente oggi si aggiunge anche la nostra profonda tristezza per la morte, in un incidente stradale, del maresciallo dell’esercito Massimiliano Taddeo, da settimane al nostro fianco, qui all’Unità di crisi, nell’affrontare questa difficile situazione. Alla sua famiglia va tutto il nostro affetto e la riconoscenza per l’impegno e la dedizione con cui ha sempre lavorato sul campo". A dirlo il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, insieme agli assessori alla Sanità, Luigi Icardi, e alla Protezione Civile, Marco Gabusi. "Al nostro cordoglio si unisce quello di tutta l’Unità di Crisi e dei volontari della Protezione civile che operano in Corso Marche". (Rpi)