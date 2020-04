Roma: Comune rimuove rifiuti e monta tenda triage a Selam palace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Roma ha effettuato presso lo stabile occupato Selam palace la pulizia e la rimozione dei rifiuti con Ama, montato una tenda per il triage e fornito l'elettrificazione con Acea. A quanto si apprende è stata fornita acqua minerale per tutte le persone che vivono nell'edificio e sono in arrivo 150 pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà, rintracciate grazie alla Protezione civile comunale. Presso lo stabile, dove vivono in occupazione circa 500 richiedenti asilo politico, tra cui molte donne e una quarantina di bambini, è presente un presidio fisso di volontari della Protezione civile comunale per l'assistenza. Oggi hanno dato esito negativo i test effettuati su due persone che manifestavano sintomi da Covid-19. (Rer)