Coronavirus: Regione Lazio, basta polemiche su cassa integrazione, processo è trasparente

- "Basta polemiche sulla cassa integrazione in deroga. Stiamo gestendo decine di migliaia di richieste in modo tanto efficiente, quanto trasparente". Lo scrive, in una nota, l'assessorato al Lavoro e formazione della Regione Lazio. "Il Lazio è tra le prime Regioni ad aver aperto il processo di Cigd e la prima a aver trasmesso all'Inps. L'ultima bufala dell'opposizione riguarda il mancato rispetto dell'ordine cronologico sulla lavorazione delle mail e della richiesta di credenziali. Nulla di più falso - si legge ancora nella nota -. Le richieste inviate correttamente seguono scrupolosamente l'ordine cronologico. Non vogliamo tediare nessuno con i dettagli tecnico-burocratici (spiegati chiaramente sul sito istituzionale nella pagina dedicata alla cassa in deroga) ma ribadiamo con fermezza a tutti che stiamo trattando una procedura di evidenza pubblica secondo tutte le regole e le attenzioni del caso. Prima di far polemiche assurde sarebbe opportuno eventualmente richiedere confronti e approfondimenti per non creare falsi allarmismi. In questo momento di difficoltà la cosa che conta è dare risposte ai cittadini del Lazio, e noi lo stiamo facendo. Non ci sottraiamo - conclude la nota della Regione Lazio - a approfondimenti e verifiche, purché non siano strumentali".(Com)