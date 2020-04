Ue: coronavirus, Commissione rinvia adozione piano di uscita da confinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di una modifica dell'agenda, domani il collegio dei commissari non procederà all'adozione della exit strategy dalle misure di confinamento, ma terrà solo un dibattito orientativo sulla tabella di marcia per uscire dalle misure restrittive nel contesto della pandemia di coronavirus. Per questo, la conferenza stampa del presidente Ursula von der Leyen sarà rinviata a quando ci sarà l'adozione. Lo si apprende da una nota della Commissione europea. Dunque, non ci sarà l'adozione dell'exit strategy dalle misure di confinamento coordinata a livello Ue che era stata annunciata quest'oggi dal portavoce della Commissione, Eric Mamer. (Beb)