Coronavirus: Fd'I, su truffa mascherine ditta non ha restituito anticipi, Regione Lazio chiarisca

- "In attesa della risposta ufficiale all'interrogazione, con allegata la completa documentazione riguardante l'affido, il comunicato della Regione Lazio non chiarisce perché ad oggi la ditta non ha ancora restituito gli anticipi visto che il prima atto di revoca risale a più di sette giorni fa". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo. "Appare quanto meno singolare, inoltre, che la Regione ci informa di contatti giornalieri quando loro stessi nei carteggi telematici lamentano le mancate risposte della società definendola inaffidabile - aggiunge Colosimo -. Ci piacerebbe sapere, infine, se la Regione ha già avviato le procedure legali e se sono arrivate almeno le mascherine previste nel terzo affidamento, in scadenza ieri, o anche di queste si sono perse le tracce". (Com)