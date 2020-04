Coronavirus: Raggi, a Roma oltre 40 mila domande per buoni spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i buoni spesa abbiamo raccolto, ad oggi, oltre 40 mila domande a Roma. Lo ha detto il sindaco Virginia Raggi, intervenendo in diretta a TeleRoma56. "Le domande sono in fase di esame, i Municipi stanno svolgendo una parte del lavoro, il Dipartimento delle politiche sociali ne sta svolgendo un'altra" - ha spiegato Raggi -. Quando queste domande saranno accolte, "ovvero ci sono i requisiti, attiviamo le app o portiamo i buoni spesa. Nei prossimi giorni ci saranno i buoni spesa cartacei che saranno portati a casa dalla nostra polizia locale. Le domande sono molte, la richiesta è importante". Raggi, inoltre, ha voluto sottolineare che "i lavoratori in nero sono gli ultimi tra gli ultimi, magari non hanno diritto ad avere la cassa integrazione perché non sono dipendenti, non hanno diritto ad avere integrazioni perché sono fuori da qualsiasi tipo di regime, però sono persone non sono numeri. In questo modo - ha concluso Raggi - ci stiamo prendendo cura delle persone". (Rer)