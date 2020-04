Coronavirus: Salvini, Italia non deve chiedere soldi a strozzinaggio da Berlino o Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far ripartire il Paese i soldi bisogna chiederli agli italiani e non, a strozzinaggio, a Berlino o a Bruxelles. Ospite questa sera a "DiMartedì", su La 7, Matteo Salvini ha rilancio la proposta della Lega: "L'emissione straordinaria di buoni del Tesoro per italiani, garantiti dal governo e dalla Bce, in modo che il debito italiano sia in mano ai cittadini italiani con condizioni fiscali di vantaggio. Non mi fido di prestiti che arrivano dall'Europa e che abbiamo visto, come in Grecia per esempio, hanno significato che porti e aeroporti e ferrovie sono stati ceduti al miglior offerente", ha detto Salvini. Il segretario della Lega ha anche ricordato che "Mario Draghi, Giulio Tremonti, il professore Cottarelli hanno detto: non andiamo a cercare cose strane in giro per l'Europa e per il mondo. Poiché l'Italia dovrà diventare un enorme cantiere, i soldi non li voglio andare a chiedere a prestito, a strozzinaggio, a Berlino a Bruxelles. Se fossi al governo, io chiederei agli italiani i soldi per far ripartire il Paese. Non credo a strumenti come il Mes di cui anche oggi a Berlino, Amsterdam, Bruxelles, si sta parlando perché sarebbe un debito sulle spalle dei nostri figli, significherebbe patrimoniale o lavoro ancora più precario". (Rin)