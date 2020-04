Coronavirus: Gratteri, mafie stanno soffrendo ma cercheranno di approfittare della situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento di emergenza "le mafie stanno soffrendo come tutto il Paese. C'è stata una riduzione del 75 per cento dei reati in questo mese, come nel resto del mondo. però le mafie cercheranno di approfittare di questa situazione". Lo ha rimarcato il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, nel corso di un'intervista a "DiMartedì" su La7. Anche nell'erogazione dei contributi per sostenere l'economia "bisogna fare presto e ciò che si decide non bisogna farlo domani ma oggi: ogni ritardo vuol dire anche favorire le mafie". (Rin)