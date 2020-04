© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio essere chiaro: il sovraffollamento delle carceri c'è in Italia come in tutta l'Europa. Se lo si vuole risolvere in maniera definitava basta costruire nuove carceri o nuovi padiglioni, ma posso dire che oggi ci sono 1.200 posti liberi nelle carceri che possono essere occupati domani mattina". Lo ha affermato il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, nel corso di un'intervista a "DiMartedì" su La7. (Rin)