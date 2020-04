Kosovo: coronavirus, Kfor consegna dispositivi sanitari ai sindaci di Mitrovica Nord e Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante orientale del comando regionale orientale di Kfor, il colonnello Eric Riley, accompagnato dal suo personale medico, ha consegnato degli aiuti sanitari al sindaco di Mitrovica Nord Goran Rakic e all’omologo di Mitrovica Sud Agim Bahtiri per aiutarli a fronteggiare il Covid-19. Lo riferisce un comunicato di Kfor, secondo cui la dotazione prevede 4 mila guanti non sterili, 200 guanti sterili, 20 scatole di maschere per il viso N95, 350 mascherine e 100 abiti per i pazienti, 54 bottiglie di disinfettante per le mani e altre forniture igienizzanti. L'ufficiale di controllo per le malattie infettive del Comando regionale orientale di Kfor, Denise Simon, ha affermato che i dispositivi donati sono essenziale per gli operatori sanitari per rispondere efficacemente ai casi di Covid-19. "Il Comando regionale orientale di Kfor è al fianco dei nostri partner NATO e di tutti coloro che sono colpiti dalla crisi", ha detto il colonnello Riley. "Stiamo prendendo precauzioni per prevenire la diffusione di Covid-19, pur continuando la nostra missione di fornire un contesto sicuro per il popolo del Kosovo, in conformità con il mandato di Kfor secondo la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite". (Kop)