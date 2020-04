Coronavirus: Mit, aperto tavolo con associazioni trasporto e logistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi un incontro al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicato alle misure di sostegno economico per i settori del trasporto e della logistica, penalizzati dall'emergenza sanitaria da Covid19, ma rimasti operativi per la movimentazione di merci e beni essenziali in tutto il Paese. Collegati in video conferenza con la ministra Paola De Micheli i rappresentanti delle confederazioni del settore nelle sue varie articolazioni: Confetra, Confartigianato Trasporti, Aicai, Confindustria, Cna Fita, Confcooperative, Legacoop, Assarmatori, Assocostieri. La ministra De Micheli ha fornito rassicurazioni sui contenuti del prossimo decreto all'attenzione del governo che dovrà porre le basi per la piena ripartenza dell'economia e anche del comparto del trasporto. "Dopo aver ottenuto nel decreto 'Cura Italia' la sospensione delle imposte per tutta la filiera dell'autotrasporto, e aver messo a disposizione ingenti risorse per le imprese nel secondo decreto sul credito, le proposte del mondo del trasporto e della logistica troveranno pieno ascolto nel decreto economico in arrivo subito dopo Pasqua. Quel provvedimento - ha ricordato la ministra - conterrà le norme per le ulteriori risposte economiche per la ripresa del settore, che in queste settimane di emergenza non ha mai smesso di operare, svolgendo un compito strategico per l'Italia, l'approvvigionamento delle merci, in primo luogo sanitarie e alimentari". (segue) (Com)