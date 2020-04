Coronavirus: Salvini, gli italiani apprezzano chi fa le cose concrete e sanno giudicare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli italiani apprezzano chi fa le cose concrete perché in questo momento bisogna salvare delle vite. Lo ha detto Matteo Salvini, ospite questa sera a "DiMaretedì" su La 7. "Giudicheranno gli italiani se il governo sta gestendo bene l'emergenza coronavirus", ha aggiunto il segretario della Lega che ha spiegato di essere "in collegamento da Roma perché c'è stata la commissione Bilancio del Senato per tutta la giornata e noi abbiamo portato le proposte dei cittadini che abbiamo ascoltato. Fra qualche settimana gli italiani valuteranno chi ha fatto di più e chi ha fatto di meno, non sta a me qui dare giudizi". "Il Paese - ha detto ancora Salvini - apprezza i gesti concreti, i gesti dei governatori che per primi, in Veneto e Lombardia, con Zaia e Fontana, hanno chiesto misure rigide. Apprezza i sindaci. Apprezza in questo momento chi fa, non è il momento di dividerci". A proposito dei sondaggi Salvini ha poi concluso: "L'ultima cosa che guardo sono i sondaggi, anche se mi fa piacere sapere che la Lega è ancora il partito che ha più consensi nel Paese, ma in questo momento bisogna salvare vite. Di politica ne parleremo più avanti". (Rin)