Coronavirus: Mit, aperto tavolo con associazioni trasporto e logistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confetra, con il direttore generale Ivano Russo, ha ribadito le priorità per il settore del trasporto. "E' essenziale rinnovare la proroga dei diritti differiti doganali, riaprire i magazzini merci delle imprese produttrici, tutelare il servizio di consegna dei corrieri, alleggerire gli oneri per i terminalisti portuali, rafforzare il cargo ferroviario, sbloccare i troppi nodi amministrativi che ancora gravano sull'autotrasporto. Siamo fiduciosi che coi prossimi provvedimenti tali nodi siano sciolti". Per Confartigianato Trasporti "è fondamentale attuare misure efficaci che permettano alle imprese di gestire l'emergenza". "Apprezziamo l'approccio pragmatico impresso dalla ministra de Micheli - sottolinea il presidente Amedeo Genedani - che ha annunciato che i principali provvedimenti per la categoria saranno contenuti nel prossimo decreto, in particolare i ristori a chi subito crolli fatturato, certezza dei termini di pagamento e la fornitura di dispositivi di protezione di difficile reperimento". Alessandro Lega, presidente di Aicai, l’associazione dei corrieri aerei, ha ringraziato il Mit per il supporto al settore: "I corrieri espresso stanno contribuendo all'approvvigionamento di beni essenziali per il sistema sanitario e per il Paese ma con volumi bassi e costi significativi, è quanto mai importante quindi l’azione di contenimento degli oneri operativi per creare le premesse di un ritorno alla normalità", ha detto Lega. Il tavolo si riunirà nuovamente la prossima settimana. (Com)