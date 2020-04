Iraq: Consiglio Ue proroga missione consultiva Euam fino a 30 aprile 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Consiglio dell'Unione europea ha prorogato il mandato della missione consultiva dell'Ue a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (Euam Iraq) fino al 30 aprile 2022. Lo ha reso noto il Consiglio dell'Ue che ha spiegato che il mandato, che doveva scadere il 17 aprile 2020, è stato prorogato a seguito della valutazione dei bisogni iracheni. La missione continuerà a fornire consulenza e competenza a livello strategico sull'attuazione degli aspetti civili della riforma del settore della sicurezza in Iraq. Inoltre, Euam Iraq istituirà per la prima volta una cellula per identificare e attuare i progetti. L'organismo svolgerà inoltre un ruolo chiave nel coordinare, facilitare e fornire consulenza sui progetti attuati dagli Stati membri dell'Ue e dai paesi partner. (segue) (Beb)