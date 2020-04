Iraq: Consiglio Ue proroga missione consultiva Euam fino a 30 aprile 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio ha ricordato che l'Euam Iraq ha sede a Baghdad e il compito principale della missione è sostenere l'attuazione coerente degli aspetti civili connessi alla strategia di sicurezza nazionale irachena e alla riforma del settore della sicurezza. Questo processo, sostenuto da numerosi partner internazionali, prevede il sostegno alle riforme istituzionali per aiutare a contrastare il terrorismo e la criminalità organizzata, con specifico riferimento alla gestione delle frontiere, alla criminalità finanziaria in particolare alla corruzione, al riciclaggio di denaro e al traffico di beni culturali merce. Il Consiglio ha ricordato che Euma Iraq ha il mandato di consigliare i funzionari dell'Ufficio del consigliere per la sicurezza nazionale e il ministero degli Interni che sono responsabili della guida della riforma. La missione conduce inoltre regolarmente visite a livello regionale e provinciale a sostegno degli sforzi iracheni per rafforzare il coordinamento a livello nazionale sulla riforma del settore della sicurezza civile. La missione è stata lanciata il 16 ottobre 2017 a seguito di una richiesta di sostegno da parte del governo iracheno. (Beb)