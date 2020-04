Coronavirus: Bernini (Fi), sui voucher maggioranza irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro che coesione nazionale: nell’iter del decreto 'Cura Italia' la maggioranza si è rinchiusa nei suoi recinti ideologici rifiutando ogni confronto". Lo afferma in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. "In commissione Bilancio - scrive - è stato appena bocciato un nostro emendamento per la reintroduzione temporanea dei voucher nel periodo dell’emergenza. E’ stata rifiutata perfino la trasformazione in ordine del giorno". Per la parlamentare si tratta di una "chiusura totale, ingiustificata e irresponsabile, perché i voucher in questo periodo sarebbero un toccasana per il settore dell’agricoltura, impegnato nella coltivazione e nella raccolta, per cui c’è una grande richiesta di manodopera e per cui si rischia di interrompere la catena distributiva lasciando vuoti gli scaffali dei negozi. Attualmente c’è un picco di richiesta che supera le 200 mila unità. Oggi - sottolinea - il sistema dei voucher serve all’agricoltura, al turismo, al commercio, all’artigianato, ai servizi alla persona. Il niet della maggioranza manda in affanno interi comparti produttivi e non fornisce alternative. Questo atteggiamento miope ci delude profondamente, non è degno di un governo responsabile in un momento drammatico della storia del nostro paese". (Com)