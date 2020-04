Coronavirus: Inps, pervenute oltre 4 milioni di domande per prestazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi, sul sito dell'Inps, sono pervenute oltre 4 milioni di domande per le prestazioni previste nel decreto Cura Italia. Lo rende noto lo stesso ente previdenziale sottolineando che, nel dettaglio, "alle 17 di oggi le domande per prestazioni Inps previste dal decreto 'Cura Italia', pervenute telematicamente, sono 4.014.829 per più di 7,7 milioni di beneficiari, così suddivise: indennità di 600 euro 3.535.616 richieste; congedi parentali, 195.186 richieste; bonus baby sitting, 35.879; Cigo 162.000 domande per 2.486.000 beneficiari; assegno ordinario 86.148 domande per 1.463.036 beneficiari. (Com)