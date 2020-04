© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Birago, in provincia di Monza e Brianza, questo pomeriggio poco prima delle 18, un uomo di 65 anni ha avuto un incidente con una motosega, che gli ha provocato una ferita dal polso fino al dorso, con la perdita di molto sangue. Lo ha riferito in una nota l'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza). L'uomo è stato trasportato in elisoccorso, in codice giallo, all'ospedale di Monza.(Com)