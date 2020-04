El Salvador: coronavirus, quarantena estesa fino al 6 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.313 le sin qui vittime legate al contagio da nuovo coronavirus in America latina. Il Brasile, primo paese a registrare un caso di contagio nella regione, continua ad essere il più colpito, con oltre 12mila contagi e oltre 553 morti. In Messico si contano 2.439 casi di contagio e 125 morti. Nel paese vige fino a fine aprile “l’emergenza sanitaria”, con forte impulso al distanziamento sociale, ma senza coprifuoco, misura a cui il governo “non crede”. In vista della crisi economica, il governo vara misure per mettere in sicurezza le fasce più deboli, evita ricorso a incentivi fiscali e non crea nuovo debito. A Panama si registrano ad oggi 2.100 casi confermati e 55 decessi. Il presidente Laurentino Cortizo ordina una serrata totale, a tempo indefinito su tutto il territorio nazionale e annuncia tagli agli stipendi dei funzionari pubblici. Scattata la quarantena a Cuba, 350 casi di contagio, nove morti. Dal 31 marzo aeroporti chiusi per evitare “pericoli aggiuntivi” legati all’arrivo di stranieri. Cancellata la tradizionale sfilata del 1 maggio. (segue) (Mec)