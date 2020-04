Ue: sottosegretario Di Stefano, Olanda non può dare lezioni all'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Olanda "non sono tassati dividendi e royalties generati da imprese straniere operanti in loco. Solo il 4 per cento del reale volume d’affari risulta imponibile ai fini fiscali. Secondo un rapporto della competente commissione del Parlamento europeo infatti, le politiche fiscali olandesi sarebbero responsabili di una erosione di introiti fiscali pari a 11,2 miliardi di euro, a danno degli altri Stati membri, contribuendo così all’impoverimento di quegli stessi “partner” sui quali vorrebbe imporre le proprie lezioni di vita". Il Tax Justice Network, scrive ancora il sottosegretario, "ha collocato l’Olanda al quarto posto tra i paesi del Corporate Tax Haven Index, che elenca i più significativi paradisi fiscali per le multinazionali. Dopo le Isole Vergini Britanniche, Bermuda e Cayman ci sono i Paesi Bassi. Nel rapporto 2017 di Eurodad, solo 2 paesi non hanno fornito alla Commissione europea i dati sugli accordi di tax ruling stipulati con le singole società multinazionali: Olanda ed Austria. Nel 2015, l’Olanda ha stipulato 235 contratti (tra unilaterali, bilaterali o multilaterali), 203 l’anno prima. In questa classifica, 2 paesi precedono l’Olanda: Lussemburgo e Belgio (con 519 e 396 accordi, rispettivamente)". (segue) (Com)