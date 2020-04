Coronavirus: dalla Polonia nuovi aiuti all'Italia e a San Marino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' partito oggi a mezzogiorno da Varsavia il carico di 20.790 bottiglie da un litro di liquido disinfettante destinato all'Italia e a San Marino. Il governo polacco ha deciso, secondo quanto riferito da una nota dell'ambasciata polacca a Roma, di inviare ulteriori aiuti in Italia, donando 15.750 litri di liquido Trisept Complex prodotto e consegnato dall'azienda a partecipazione pubblica Polfa Tarchomin Complex SA. Il destinatario del materiale che dovrebbe arrivare domani 8 aprile presso il Comando logistico dell'Aeronautica militare a Villafranca di Verona è il dipartimento della Protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri. Le restanti 5.040 bottiglie che arriveranno con lo stesso carico sono dirette alla Repubblica di San Marino. Alla consegna e partenza del carico per l'Italia erano presenti i membri dell'esecutivo polacco, i viceministri degli Affari esteri Marcin Przydacz e del Patrimonio dello Stato Maciej Małecki, nonché l'ambasciatore italiano a Varsavia Aldo Amati. La Polonia vuole dare così un ulteriore supporto concreto all'Italia che con enorme impegno sta conducendo la lotta contro il coronavirus. Il 30 marzo Varsavia aveva già inviato in Lombardia 15 medici e paramedici di terapia intensiva dell'Istituto militare di medicina e del Centro polacco per l'aiuto internazionale che aiutano ogni giorno il personale sanitario italiano a fronteggiare il virus e curare i malati ricoverati all'ospedale di Brescia.(Com)