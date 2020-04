Usa: Biden, non possiamo rimandare le elezioni di novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente Joe Biden ha dichiarato che le elezioni presidenziali di novembre non dovrebbero essere posticipate in nessun caso, anche se la pandemia di coronavirus modificherà probabilmente il modo in cui si andrà a votare. "Preferirei di gran lunga avere il voto di persona, ma dipenderà dallo stato di avanzamento dell'epidemia", ha detto Biden allo show "Today" del network "Nbc", in un'intervista andata in on onda oggi. "Ma non possiamo ritardare o rinviare le elezioni di novembre, costituzionalmente richieste". Il commento di Biden arriva in un momento di crescente incertezza sulla durata dell'attuale crisi epidemica. La rapida diffusione della malattia negli Stati Uniti ha già costretto a posticipare le elezioni primarie del Partito democratico in più di una dozzina di Stati, prolungando l'attesa di Biden per una nomination ufficiale da parte del suo partito. Nel frattempo, i democratici al Congresso degli Stati Uniti hanno spinto per un maggiore finanziamento federale per facilitare le capacità di votazione per posta. Il congresso nazionale del Partito democratico è stato posticipato intanto dal 13 luglio al 17 agosto. (Nys)