Usa: sindacato assistenti di volo, oltre 100 i contagiati di American Airlines

- Il sindacato che rappresenta gli assistenti di volo di American Airlines ha fatto sapere che circa 100 assistenti di volo sono risultati positivi al coronavirus. Lo riporta l'emittente "Cnn". L'Association of Professional Flight Attendants, che rappresenta più di 27 mila assistenti di volo, ha rivelato la cifra in un messaggio ai suoi iscritti e ha detto che la compagnia aerea ha "accettato di iniziare a fornire maschere facciali ai membri del team in prima linea mentre sono al lavoro". In un altro messaggio diretto agli iscritti, il sindacato ha indicato che si aspetta che solo uno su quattro dei suoi assistenti di volo volerà a maggio, a causa di importanti tagli nel personale di American Airlines. (Nys)