Coronavirus: Usa, numero di decessi sale a 11 mila con 378 mila contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 11 mila i morti per Covid-19 negli Stati Uniti, su almeno 378.289 casi di coronavirus, secondo quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Lo riporta l'emittente "Cnn". Gli Stati Uniti restano saldamente al primo posto per numero totale di contagi nel mondo e al terzo posto per decessi. Sono stati rilevati contagi di coronavirus in tutti e 50 gli Stati Usa. L'Italia è attualmente prima nel mondo per numero di decessi, con oltre 16 mila morti, seguita dalla con oltre 13 mila decessi. (Nys)