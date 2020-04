Coronavirus: Fontana, individuato da Policlinico di Pavia test sierologico affidabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricercatori del Policlinico San Matteo di Pavia hanno individuato un test sierologico sugli anticorpi al Covid-19 affidabile. Lo ha annunciato durante una conferenza stampa a Palazzo Lombardia il presidente regionale Attilio Fontana. "La Regione Lombardia fin dal primo momento ha fatto una scelta di prudenza e di rispetto della scienza senza fughe in avanti, per la ricerca di test affidabili. Oggi abbiamo finalmente una buona notizia, che ci consente di dire che uno di questi test è stato individuato al Policlinico San Matteo di Pavia. Si tratta di un test che attraverso un prelievo di sangue evidenzierà e verificherà chi ha sviluppato gli anticorpi al Covid-19. Entro due settimane la certificazione CE è attesa e dopo si potrà partire con i test e con la realizzazione di esami sulla popolazione", ha annunciato Fontana. "Il test - ha spiegato il presidente - serve a rilevare che una persona che ha contratto il virus e che è considerata negativa dopo due tamponi ha sviluppato quegli anticorpi che gli consentiranno di non ammalarsi in futuro, quindi riceverà una sorta di patente di immunità. E dall'altro lato ci sarà poi il gruppo delle persone che saranno negative e che sarà un gruppo che dovrà essere molto attento e dovrà continuare a mantenere tutte quelle precauzioni tipiche di tutte le persone che non si sono ammalate e che potrebbero ammalarsi". (Rem)