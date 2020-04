Coronavirus: Trump contro l’Oms, “ha sbagliato tutto ed è vicina alla Cina”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivolto oggi pesanti accuse via Twitter contro l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), tacciata di essere troppo vicina alla Cina e di aver gestito "malissimo" la pandemia di coronavirus. "L'Oms ha davvero mandato tutto all’aria", ha scritto il titolare della Casa Bianca, mentre gli Stati Uniti hanno da poco superato quota 11.000 morti per Covid-19. "Per qualche motivo, sono in gran parte finanziati dagli Stati Uniti e tuttavia molto concentrati sulla Cina. Daremo un'occhiata più da vicino alla questione", ha aggiunto Trump. "Fortunatamente, ho rifiutato il loro consiglio iniziale di lasciare aperti i nostri confini con la Cina. Perché ci hanno dato una raccomandazione così sbagliata?", ha concluso il presidente. Gli Stati Uniti sono il paese con il più alto numero di contagi di Covid-19 segnalati ufficialmente. Il numero di decessi causati dalla malattia nel paese è in aumento da diversi giorni ad un ritmo di oltre mille morti ogni 24 ore.(Nys)