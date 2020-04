Coronavirus: Rampelli (Fd'I); governo chiarisca su approvvigionamento Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo chiarisca in merito agli approvvigionamento della Regione Lazio. Lo chiede, in una nota, Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fd'I. "Insieme alla deputata Maria Teresa Bellucci abbiamo presentato un'interrogazione in Parlamento per chiedere al Governo se è a conoscenza di una singolare vicenda che riguarda la commessa da 35,8 milioni di euro affidata dalla Regione Lazio a una società per l'acquisto di mascherine Ffp2 e Ffp3- spiega Rampelli -. Il tutto senza gara ma con un affidamento diretto, attraverso il dipartimento di Protezione civile, a una Srl che vende semplicemente lampadine e che tra i soci ha un cittadino cinese domiciliato a Ningbo. Una maxi-fornitura che sarebbe avvenuta con tre determinazioni dirigenziali, una delle quali di 11.373,000 versata come anticipo. Nonostante il congruo anticipo le mascherine non sono mai arrivate e sarebbe gravissimo se i ritardi nel dotare dei Dpi il personale sanitario del Lazio fossero collegati a questa ambigua vicenda. Altrimenti sarebbe legittimo pensare che si tratti di un approvvigionamento-truffa, come denunciato dalla consigliera di Fd'I alla Regione Lazio Chiara Colosimo. Il Governo - sottolinea Rampelli - chiarisca quali siano protocolli in materia di approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale e, in particolare, delle mascherine sul territorio nazionale. Spieghi se e quali misure - conclude - siano state adottate per prevenire e contrastare pratiche anticoncorrenziali e ingannevoli legate al mercato delle mascherine".(Com)