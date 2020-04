Infrastrutture: Provincia MB, cavalcavia di via Archimede ad Agrate Brianza supera test di carico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato superato il test di carico per il cavalcavia di via Archimede in Agrate Brianza della Sp13 "Monza – Melzo" che nel novembre del 2019 era stato colpito nella parte sottostante da un automezzo. È stato quindi rilasciata dalla Provincia di Monza Brianza il certificato di idoneità statica e la dichiarazione di transitabilità al manufatto che porterà nei prossimi giorni alla revoca l'ordinanza di divieto di transito ai carichi superiori alle 3,5 tonnellate, ssunta lo scorso 14 novembre ad incidente avvenuto e, compatibilmente con l'emergenza sanitaria in corso, verrà rimossa dal cavalcavia la segnaletica di limitazione. Nella nota rilasciata dalla società incaricata si conferma che le lavorazioni di ripristino, eseguite in somma urgenza, hanno consentito di conseguire la riabilitazione del cavalcavia al libero transito dei mezzi ordinari entro i limiti previsti da codice della strada (ovvero con massa contenuta entro le 44 ton)". Il costo complessivo delle opere eseguite ha un valore di 220 000.00 euro, di cui ben 200 000.00 euro rifusi a Provincia MB dall'assicurazione della società proprietaria del mezzo. "Questa è sicuramente una buona notizia - commenta il presidente Luca Santambrogio - che arriva in giornate difficili: abbiamo eseguito le prove di carico nel pieno dell'emergenza sanitaria e, grazie anche allo smart working, siamo riusciti a concludere l'iter per rimettere a pieno regime l'uso del ponte dopo i lavori di somma urgenza, conseguenti all'urto delle travi da parte di un autocarro". (com)