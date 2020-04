Afghanistan: talebani annunciano la fine dei colloqui con Kabul per scambio dei prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani hanno annunciato la sospensione dei negoziati "sterili" condotti per otto giorni con il governo afgano per lo scambio di prigionieri. "Abbiamo inviato una squadra tecnica alla Commissione dei prigionieri di Kabul per identificare i nostri detenuti. (...) Ma sfortunatamente la loro liberazione è stata rinviata per una ragione o per l'altra", ha scritto su Twitter Suhail Shaheen, portavoce del gruppo fondamentalista islamico afgano. "Di conseguenza - ha aggiunto - il nostro team tecnico non parteciperà più alle riunioni sterili". I colloqui sono i primi da 18 anni a questa parte, cioè da quando i talebani sono stati estromessi nel 2011 da una coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti. Gli insorti avevano sempre rifiutato di riconoscere ufficialmente il governo di Kabul, descritto come il "burattino" di Washington. I negoziati riguardano in particolare lo scambio di 5.000 prigionieri talebani con mille membri delle forze afgane, uno dei punti chiave dell'accordo firmato il 29 febbraio a Doha tra gli Stati Uniti e i ribelli; l'intesa, tuttavia, non è stata mai stata ratificata da Kabul. Washington, da parte sua, ha promesso di ritirare le forze straniere dall'Afghanistan entro 14 mesi, a condizione che i talebani rispettino gli impegni di sicurezza e avviino un dialogo "inter-afgano". Secondo i negoziatori del governo centrale, lo scambio di prigionieri è stato ritardato perché i talebani chiedono il rilascio di 15 dei loro "comandanti di alto rango". "Non possiamo liberare gli assassini del nostro popolo", ha detto alla stampa Matin Bek, membro della delegazione di Kabul. "Non vogliamo che tornino sul campo di battaglia e catturino un'intera provincia", ha concluso Bek. (Res)