Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), su fase due comunicazioni prima del 13 aprile

- La riunione fra il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ed il comitato tecnico scientifico "è stata interlocutoria e rimane confinata in una consultazione. La decisione" sulla fase due "spetterà all'autorità politica ed al presidente del Consiglio". Lo ha affermato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino della della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. "In quella sede - ha aggiunto - saranno rese note le decisioni assunte. Sono convinto che saranno rese note al più presto e prima della data del 13 aprile".(Rin)