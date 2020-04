Aerospazio: Esa, completata connessione piattaforma Bartolomeo a modulo Colombo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma Bartolomeo, realizzata da Airbus in collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (Esa), è stata connessa al modulo di laboratorio Colombo. Lo riferisce oggi Esa in un comunicato, precisando che la piattaforma - che prende il nome dal fratello minore di Cristoforo Colombo - è stata installata da un braccio robotico sul lato anteriore del laboratorio spaziale. L'operazione, conclusa lo scorso 2 aprile, è stata possibile grazie ad un complicato processo controllato dalla Terra che ha permesso di spostare Bartolomeo dal bagagliaio esterno della capsula spaziale Dragon su Colombo. La struttura così configurata offre una chiara visione della Terra e il servizio beneficia del trasferimento di dati ad alta velocità per fornire un facile accesso allo spazio a prezzi competitivi. (Res)