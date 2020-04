Coronavirus: Fontana, istituita commissione per valutare cos'è successo in rsa lombarde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alla commissione d'inchiesta sul Pio albergo trivulzio, Regione Lombardia ne istituisce una seconda che ha il compito di indagare cosa sia avvenuto in tutte le oltre 700 residenze sanitarie assistenziali del territorio. Lo ha annunciato il governatore Attilio Fontana in una conferenza stampa a Palazzo Lombardia. "Per quanto riguarda la questione legata alle altre case di riposo e rsa, sulle quali è stata fatta una grandissima polemica e sulle quali noi abbiamo soltanto un potere di controllo circa il rispetto delle condizioni che sono poste, perché le rsa sono tutte o di gestione e proprietà privata o in qualche caso di gestione parzialmente privata, con la presenza di alcuni Comuni, abbiamo istituito un'altra commissione che vada ad accertare la reale situazione di quelle che sono le notizie che vengono pubblicate e vada a valutare cosa sia successo", ha spiegato Fontana, assicurando: "Noi abbiamo sempre fatto i nostri controlli, con grande attenzione e con grande sistematicità". Circa la proposta di accogliere pazienti Covid in padiglioni isolati che all'inizio dell'emergenza Regione Lombardia aveva rivolto alle strutture, Fontana ha fatto sapere che "comunque il numero delle case che spontaneamente hanno deciso di aderire a questa possibile collaborazione sono state 15 su oltre 700 che è il numero complessivo delle rsa della nostra regione". Relativamente alla polemica che è nata sul Pio Albergo Trivulzio - ha ribadito il presidente - "noi che in quella istituzione contribuiamo con il Comune di Milano alla nomina dei vertici abbiamo deciso di istituire una commissione per valutare con attenzione quelle che sono le varie contestazioni che si leggono dai giornali, ma che vogliamo far controllare, perché finché non si ha la prova di quello che è successo, non si possono trarre conclusioni". (Rem)