Coronavirus: Ciad, autorità confermano decimo caso di contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Ciad hanno confermato un decimo caso di contagio da coronavirus nel paese. Lo ha riferito il ministero della Sanità in una nota, nella quale si precisa che l'uomo, di 31 anni, è stato in contatto con un concittadino diagnosticato positivo al tampone lo scorso 20 marzo. Nell'aggiornare il bilancio, il ministro della Sanità Mahamoud Youssouf Khayal ha assicurato che il governo lavora al fine di prendere tutte le disposizioni necessarie per curare i pazienti e frenare il contagio. "Chiediamo ancora una volta il rigoroso rispetto delle misure di isolamento e di igiene contro il coronavirus e chiediamo ai cittadini di mantenere la calma", ha detto il ministro. (Res)