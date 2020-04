Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), su riaperture differite fra Regioni in corso valutazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono in corso valutazioni" sulla possibilità di una ripartenza differenziata fra le Regioni ed i territori nella fase due dell'emergenza. Lo ha affermato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino della della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Il comitato tecnico scientifico "non si è ancora espresso su questo perché non è facile decidere. Noi, come Iss, pensiamo che quale che sia la decisione del governo questa deve improntata sulla massima cautela", ha aggiunto da parte sua il professor Giovanni Rezza dell'Istituto superiore di sanità. (Rin)