Coronavirus: assessore Foroni, mascherine distribuite quasi dappertutto, in 9 province su 12

- "Grazie allo straordinario lavoro di migliaia di volontari della Protezione civile, 9 province su 12 hanno pressoché terminato di consegnare le mascherine ai rispettivi Comuni, mentre le tre province restanti completeranno la distribuzione entro domani. Ricordo come, già domenica sera in sole quattro ore, la Regione aveva ultimato la consegna di 3.000.000 di mascherine presso le 12 sedi provinciali". Lo comunica l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, che spiega come "in tantissime realtà i sindaci hanno già iniziato a loro volta a rifornire i cittadini più bisognosi, quelli a cui sono per l'appunto destinate queste mascherine. Ringrazio i sindaci per la grande collaborazione". Per quanto riguarda le 330.000 mascherine destinate alle farmacie, "tra il pomeriggio di ieri e la prima mattinata di oggi abbiamo ultimato la consegna di tutte le mascherine ai 10 grossisti che provvederanno a partire dalla mattinata di domani a rifornire direttamente le 3000 farmacie lombarde - ha aggiunto Foroni Le consegne saranno ultimate plausibilmente entro un paio di giorni. Come deciso in accordo con l'ordine dei farmacisti e con le associazioni di riferimento, che ringrazio ancora una volta per la grandissima collaborazione, voglio ricordare che neppure queste mascherine sono a disposizione di chiunque, ma solo per quelle persone con problemi di salute, patologie particolari e con esenzioni reddituali". (com)