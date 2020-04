Coronavirus: Ama, massima attenzione a salute lavoratori, 108mila mascherine distribuite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già dal 31 gennaio Ama "ha predisposto e attuato un pacchetto di misure volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid 19. Con oltre 30 procedure (istruzioni, ordini e comunicazioni di servizio) i presidi di sicurezza sono stati adeguati di pari passo con l'evolversi dell'emergenza sanitaria in modo, da un lato, di ridurre il rischio preservando la salute e la sicurezza dei lavoratori e, dall'altro, di garantire la continuità del servizio". "L'azienda, pur in uno scenario nazionale complicato per l'approvvigionamento di prodotti e presidi - spiega la nota - ha posto particolare attenzione ai dispositivi di protezione individuale (dpi) da fornire ai propri dipendenti: ad oggi sono state distribuite quasi 108mila mascherine (oltre 91mila delle quali con filtro ad alta protezione ffp2 e ffp3), 174mila paia di guanti monouso e 7mila500 tute monouso". Ama, inoltre, "ha tempestivamente attivato tramite fornitori esterni il servizio di raccolta domiciliare dedicata per i cittadini risultati positivi al virus Covid 19 o in quarantena, come previsto dall'Ordinanza Regionale n. Z00015 del 25 marzo e come richiesto da Roma Capitale. La raccolta dei rifiuti avviene prendendo contatto diretto con queste persone, sulla base dei nominativi forniti ad Ama dalle Autorità competenti, aggiornati continuamente". (segue) (Com)