Coronavirus: Ama, massima attenzione a salute lavoratori, 108mila mascherine distribuite (2)

- Da oltre 10 giorni, spiega ancora Ama nella nota, "sono state inoltre raddoppiate le frequenze di sanificazione di tutti i mezzi pesanti e leggeri utilizzati per la raccolta dei rifiuti e a ciò si è aggiunta la fornitura di specifici kit agli operatori per igienizzare le parti sensibili interne dei veicoli ad ogni attacco e fine turno. A partire dalla prima settimana di marzo in ogni singola sede, (produttiva, amministrativa o di corporate) vengono ciclicamente sottoposte a trattamento sanificante tutte le aree di lavoro interessate da flusso e permanenza di dipendenti (uffici, sale riunioni, spogliatoi, bagni, pese, portinerie, aree trasbordo, piazzali, interno officine, magazzini e viali di transito). Ama ha poi disposto l'intensificazione delle pulizie quotidiane in tutti i locali lavorativi di tutte le sedi incrementando anche la presenza di dispenser di prodotti igienizzanti". "I turni in entrata e in uscita dalle sedi operative, che erano stati già scaglionati ogni 15 minuti, dalla scorsa settimana sono stati ulteriormente distanziati, con l'attacco turno ogni 30 minuti. Relativamente al piano di servizi minimi è stata effettuata una rimodulazione dei servizi 'porta a porta', spazzamento e raccolta stradale in linea con le mutate esigenze. I Centri di Raccolta per rifiuti particolari e ingombranti, per i quali l'azienda aveva già dimezzato l'orario di attività fin dall'11 marzo, già dal 21 marzo sono stati completamente chiusi al pubblico. Analoga modalità è stata applicata dai Cimiteri capitolini, rimasti aperti esclusivamente per consentire i riti funebri", conclude la nota. (Com)