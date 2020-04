Coronavirus: terminata riunione Conte-Comitato tecnico scientifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' terminata la riunione in videoconferenza tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Comitato tecnico scientifico per discutere le misure da adottare quando, superata l'emergenza, prenderà il via la cosiddetta fase due in cui far ripartire il Paese. Alla riunione, oltre al premier, hanno partecipato diversi ministri, mentre per il Comitato tecnico scientifico sono stati collegati, tra gli altri, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. (Rin)