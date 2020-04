Usa: De Blasio su coronavirus, 500 mila persone hanno perso il lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 500 mila persone a New York hanno perso il lavoro in seguito alle difficoltà economiche dovute alla pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa il sindaco di New York, Bill de Blasio. "La proiezione iniziale è che almeno mezzo milione di newyorkesi siano già senza lavoro o presto lo saranno", ha detto De Blasio, per il quale l'unico paragone per la crisi in atto è con la "Grande depressione", la crisi che colpì gli Stati Uniti nel 1929, con effetti globali. Un paragone, ha commentato, "che mi spaventa profondamente solo nominare". In questo momento la città di New York conta oltre 3 mila decessi per coronavirus, quasi un terzo di tutti i morti per Covid-19 negli Stati Uniti. (Nys)