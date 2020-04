© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si aggrava il bilancio del coronavirus in Turchia. Secondo l’ultimo bollettino fornito dalle autorità, sono 34.109 i casi registrati ufficialmente, ovvero 3.892 in più rispetto a ieri. Le vittime sono salite a 726, con 76 decessi in 24 ore. In crescita anche i guariti, pari a 1.582, ovvero +256 rispetto a lunedì 6 aprile. In terapia intensiva sono ricoverati invece 1.474 malati. (Tua)