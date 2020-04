Coronavirus: Gallera, in Lombardia 791 positivi e 282 decessi in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I numeri sono numeri positivi, giorno dopo giorno c'è una continua riduzione di tutti i fattori e questo è un elemento significativo. Oggi siamo arrivati a 52325, 791 positivi in più rispetto a ieri, ieri eravamo a mille, quindi è un bel risultato. I ricoverati sono 11833, siamo a meno 81 rispetto a ieri". Lo ha dichiarato l'assessore al welfare Giulio Gallera, durante il consueto collegamento da Palazzo Lombardia per fare il punto sull'emergenza sanitaria. "Sono 1305 le persone in terapia intensiva, meno 38, anche questo dato si consolida, cresce il numero dei guariti 14498, (+635), anche il dato dei defunti cresce sempre meno, oggi siamo a 9484 (+282), ieri era 297 - ha proseguito Gallera - tutti indicatori positivi, che da un lato evidenziano come lo sforzo di tutti stia producendo dei risultati ma dobbiamo assolutamente fare in modo che questi numeri diventino ancora più forti, più evidenti e significativi". "Basta poco per ricominciare la diffusione del virus, non ci può essere un allentamento dello sforzo - ha precisato Gallera - Dobbiamo passare il weekend di Pasqua a casa, potrebbe altrimenti essere il preludio, magari dopo qualche giorno o una settimana o poco più, di ricominciare lentamente una vita diversa, ricominciare un'attività, ma è assolutamente fondamentale che tutti comprendano l'ultimo grande sforzo, dobbiamo stringere i denti". Sull'andamento dei dati è intervenuto anche il governatore Attilio Fontana: "Innanzitutto una buona notizia che è quella legata ai numeri, che mi sembra di poter dire che siano in leggero ma costante miglioramento".(Rem)