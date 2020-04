Coronavirus: Mulè (FI), decreto imprese ennesimo atto di governo che annuncia e non concretizza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, "il governo 'abracadabra' annuncia una pioggia di miliardi sulle imprese, 400 miliardi di liquidità. Benissimo", continua il parlamentare in una nota, "se non fosse che questi soldi saranno distribuiti con il contagocce e in tempi biblici vista l'attesa che passerà da quando viene pubblicato il decreto (ancora fantasma) a quando arriveranno le autorizzazioni da parte della Commissione europea o l'istruttoria bancaria che gli istituti finanziari dovranno comunque svolgere per consentire l'accesso alle richieste di garanzia". Il parlamentare osserva, inoltre, che "questo tempo morto è una mannaia per le imprese che si somma alla burocrazia e ai tempi tecnici del provvedimento. Ogni giorno che passa muore un'impresa e migliaia di persone perdono il posto di lavoro, se invece i giorni diventano mesi a morire è il sistema produttivo e imprenditoriale italiano. Questo decreto - conclude Mulè - è l'ennesimo atto di un governo che annuncia e non realizza, che rimanda e non concretizza". (Com)