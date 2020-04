Coronavirus: Venturi (Policlinico Pavia), attendibilità test anticorpi superiore al 95 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il test sierologico sugli anticorpi al coronavirus individuato al Policlinico San Matteo di Pavia è altamente affidabile, con un'attendibilità superiore al 95 per cento. Lo ha detto in conferenza stampa da Palazzo Lombardia il professor Alessandro Venturi, direttore sanitario dell'ospedale. "I ricercatori del Policlinico San Matteo da più di un mese stavano testando e stavano mettendo a punto questa tipologia di test sierologico, che si affianca ai cosiddetti test molecolari, i tamponi, che servono per fare diagnosi e per individuare particelle del virus, mentre i test sierologici servono per capire chi ha sviluppato la malattia e soprattutto chi ha sviluppato all'interno del proprio organismo gli anticorpi neutralizzanti, che impediscono al virus di replicarsi e quindi sono in grado di certificare con un grado di attendibilità molto elevato la cosiddetta immunità", ha detto Venturi, raccomandando però prudenza nello stabilire quanto duri questa immunità. "La prudenza e il rigore del metodo scientifico impongono di procedere per verifica degli step. Non è dato sapere ancora per quanto tempo resta questo tipo di memoria nell'organismo. Però quello che sappiamo con certezza è che lo sviluppo di anticorpi neutralizzanti è in grado sicuramente di certificare chi ha contratto la malattia e chi è protetto della malattia", ha spiegato il professore. "Il secondo aspetto positivo - ha proseguito Venturi - è legato al fatto che oltre alla sua alta attendibilità, superiore al 95 per cento e quindi altamente affidabile, il test ci dice anche chi non ha sviluppato la malattia, quindi permette di sensibilizzare e di far maturare un'autoconsapevolezza sulla necessità di continuare a proteggersi e a mantenere quelle regole fondamentali che sono l'unica vera arma che in questo momento abbiamo per contrastare il virus: protezione del viso, distanziamento e igienizzazione delle mani". "Sono certo che la vivacità del tessuto di ricerca della Lombardia e dell'Italia e anche del tessuto produttivo sapranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane arrivare anche a loro ad altre soluzioni affidabili e scientificamente testate", ha concluso il direttore sanitario del Policlinico San Matteo di Pavia. (Rem)