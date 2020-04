Argentina: coronavirus, analisti stimano calo del 4,4 per cento del Pil nel 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il negoziato con i creditori privati internazionali del debito estero sotto legislazione straniera è attualmente in una fase di stand by a causa della pandemia. Lo scorso 1 aprile sempre il ministro Guzman aveva anticipato che questo negoziato si basa su una proposta che prevede una moratoria di cinque anni e un taglio consistente dell'importo totale, anche se aveva poi ammesso un "ritardo nell'elaborazione dell'offerta formale a causa della crisi globale in corso" e che "non è possibile stabilire attualmente una data esatta". Il ministro aveva quindi chiarito che la proposta argentina è in linea anche con le conclusioni dell'analisi sulla sostenibilità del debito effettuata dal Fondo monetario internazionale (Fmi), che suggerisce ai creditori privati di accettare una riduzione dell'importo totale tra i 55 e gli 85 miliardi di dollari. (segue) (Abu)