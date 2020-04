Coronavirus: Grecia, 77 nuovi casi e due decessi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati confermati nuovi 77 casi di coronavirus e due decessi in Grecia nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il portavoce del ministero della Sanità greco Sotiris Tsiodras nella consueta conferenza stampa. Il totale delle infezioni da Covid-19 in Grecia è pari a 1.832. Di questi, 501 infezioni riguardano viaggi all'estero e 679 riguardano persone che hanno contratto il virus nel paese. I decessi sono in totale 81. Tsiodras ha spiegato che la maggior parte delle persone rimaste vittime da Covid-19 soffriva di patologie pregresse mentre l’età media dei morti è di 74 anni. In Grecia sono 90 i pazienti vengono in terapia intensiva. (Gra)