Coronavirus: governatore New York, nave-ospedale Comfort pronta per curare i pazienti

- La Usns Comfort, una enorme nave ospedale militare ormeggiata al molo 90 sul fiume Hudson, inizierà a curare i malati di Covid-19. Lo ha dichiarato il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, riporta l'emittente "Cnn". La nave era stata inizialmente progettata per il trattamento di pazienti non malati di coronavirus, in modo da aumentare la capacità negli ospedali di New York. Cuomo ha anche ringraziato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che "si è mosso rapidamente" con il dipartimento della Difesa per l'invio della nave. La Comfort è una nave-ospedale da mille posti letto, che verranno tagliati a 500 a causa del fatto che i malati di Covid-19 occupano più spazio per cure e attrezzature, ha spiegato il governatore. (Nys)