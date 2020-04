Americhe: coronavirus, Osa pubblica guida a risposte inclusive e basate su diritti (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allarme scattato anche in Bolivia – con 194 casi di contagio e 14 morti. Emergenza sanitaria e quarantena su tutto il territorio nazionale, dal 18 marzo al 31 marzo. Dal 25 marzo al 15 aprile chiusura totale delle frontiere e severe restrizioni ai movimenti interni. Stop anche alle rotte di trasporto pubblico passeggeri tra le varie province, con transito consentito solo alle merci. L’Ecuador presenta i numeri più allarmati dopo quelli del Brasile: 3.747 casi e 191 morti: coprifuoco dalle 14 alle 5, isolamento domiciliare per chi arriva dai paesi a rischio. Dal 16 marzo sono chiuse le frontiere e sospesi i voli internazionali. A fronte dell'emergenza, aggravata dalle tensioni internazionali sul prezzo del petrolio, il presidente Lenin Moreno ha varato tagli da 1,4 miliardi di dollari alla spesa. (segue) (Was)