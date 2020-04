Coronavirus: De Corato, Aler conferma 8 occupazioni abusive in appartamenti a Milano, intervenire con determinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 8 le violazioni di appartamenti Aler a Milano comunicate dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale al Prefetto di Milano, Renato Saccone, e all'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato. "Così come abbiamo informato sulle occupazioni abusive di appartamenti di edilizia popolare in tempi di Coronavirus - ha aggiunto l'assessore - i dati dell'Aler milanese ci danno piena conferma di quanto già da noi comunicato ieri". Si tratta di appartamenti siti in città in viale Romagna, 2 in via Giambellino, via degli Etruschi, in via Famagosta, via Voltri, via dei Panigarola e via Abbiati. "In alcuni appartamenti - sottolinea De Corato - l'intervento delle Forze dell'ordine ha consentito di recuperare gli immobili, in altri, purtroppo, non è stato possibile. A queste 8 case se ne aggiunge un'altra, ci informa sempre Aler, in via dei Cinquecento, occupata abusivamente, i proprietari sono morti ed erano ricoverati in ospedale. Insomma l'emergenza Coronavirus non arresta i criminali. Ringrazio il Prefetto Saccone e le Forze dell'ordine per l'intenso lavoro in questo periodo particolarmente delicato. Chiedo di continuare a lavorare in questa direzione intervenendo con determinazione. C'è chi aspetta, quasi dietro l'angolo, il ricovero nelle strutture sanitarie dei legittimi proprietari per compiere questo reato ripugnante". (Com)